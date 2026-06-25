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Brasil bate Escócia e garante primeiro lugar do grupo C

Vini Jr. e Matheus Cunha marcaram os gols da seleção

Alerta Brasil|Do R7

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A seleção brasileira assegurou sua classificação em primeiro lugar no grupo C da Copa do Mundo de 2026 ao vencer a Escócia por 3 a 0. Direto de Miami, Cosme Rímoli traz suas impressões do jogo e do time de Carlo Ancelotti.

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