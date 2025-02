Caixas-pretas são recuperadas após colisão de avião e helicóptero em Washington, nos EUA

Duas caixas-pretas foram recuperadas após a colisão entre um avião comercial da American Airlines e um helicóptero militar , afirmou o secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, durante coletiva com autoridades americanas na manhã desta quinta-feira (30).



As aeronaves caíram sobre o rio Potomac, em Washington, na noite de quarta-feira (29). Cerca de 30 corpos já foram resgatados , e as chances de encontrar sobreviventes são pequenas.