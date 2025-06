Caminho para inclusão da Ucrânia na Otan é irreversível, diz secretário-geral da aliança

Mark Rutte, secretário-geral da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) , afirmou que existe um caminho “irreversível” para a inclusão da Ucrânia na aliança militar, em entrevista coletiva realizada em Haia, na Holanda, na manhã desta segunda-feira (23).



Rutte complementou que os ataques contra civis ucranianos são terríveis e que a organização responsabiliza a Rússia . “Isso é contra qualquer regra internacional. Esse ataque é visto por todos na Otan como algo que temos que contra-atacar com a garantia de que a Ucrânia tenha o nosso suporte”, afirmou.



Durante a coletiva, secretário-geral da Otan também anunciou o compromisso coletivo de elevar os investimentos militares para 5% do PIB dos países-membros da aliança. A medida ocorre em um contexto global de instabilidade, marcado pela guerra entre Rússia e Ucrânia e pela escalada de tensões no Oriente Médio, agravada após os Estados Unidos bombardearem instalações nucleares iranianas no último sábado (21).