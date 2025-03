Caso Vitória: idosa encontrada morta foi cuidadora da mãe do padrasto de Maicol dos Santos

Edna de Oliveira Silva, de 65 anos, encontrada morta em uma área de mata durante as buscas pela jovem Vitória Regina de Souza, de 17, no sábado (8), era cuidadora da mãe do padrasto de Maicol Antônio Sales dos Santos — o rapaz é o principal suspeito do assassinato da jovem.



A polícia identificou que a idosa tinha antecedentes criminais por estelionato, furto e tráfico de drogas. Ela morava a cinco quilômetros da casa de Vitória, e seu corpo foi localizado em uma cachoeira, a seis quilômetros de sua residência.





O suspeito foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) nesta quarta-feira (12) para a coleta de material genético, a fim de dar continuidade às investigações em Franco da Rocha (SP). Já o padrasto e um ajudante de obras compareceram na delegacia para fazer o reconhecimento de uma pá e uma enxada encontradas próximo ao corpo da jovem em Cajamar (SP).