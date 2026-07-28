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Brasil aciona Organização Mundial do Comércio contra os EUA

Recentes tarifas movimentaram a ação; governo federal alega que taxas são injustificadas

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O governo brasileiro acionou a Organização Mundial do Comércio contra os Estados Unidos devido ao aumento de tarifas sobre produtos brasileiros.

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