Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Cessar-fogo entre EUA e Irã termina nesta quarta (22) à noite

Donald Trump defende acordo, mas não descarta novos ataques; Teerã não confirma negociações

Alerta Brasil|Do R7

  • Google News

O cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã se encerra nesta quarta (22) à noite, elevando as tensões entre os dois países.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Irã
  • estados-unidos
  • guerra
  • oriente-medio

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.