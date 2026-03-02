Logo R7.com
Chefe do Estado-Maior dos EUA detalha ataques ao Irã

Autoridades repercutem escalada de conflito no final de semana

Alerta Brasil|Do R7

O general Dan Caine, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas dos EUA, detalhou nesta segunda-feira (2) o ataque em conjunto com Israel ao Irã no final de semana.

  • estados-unidos
  • ira
  • israel
  • guerra

