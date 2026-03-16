Combustíveis: especialista analisa impactos no orçamento

O barril de petróleo foi cotado a US$ 102, mostrando alta em relação ao início do conflito no Oriente Médio. O professor Rodrigo Simões destacou, durante o programa 'Alerta Brasil', que a incerteza do desfecho do conflito gera instabilidade global, afetando a logística de combustíveis.



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