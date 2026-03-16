Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Combustíveis: especialista analisa impactos no orçamento

Desde o último sábado (14), está em vigor aumento de R$ 0,38 no preço do diesel para distribuidoras

Alerta Brasil|Do R7

  • Google News

O barril de petróleo foi cotado a US$ 102, mostrando alta em relação ao início do conflito no Oriente Médio. O professor Rodrigo Simões destacou, durante o programa 'Alerta Brasil', que a incerteza do desfecho do conflito gera instabilidade global, afetando a logística de combustíveis.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • alerta-brasil
  • petroleo
  • ira
  • estados-unidos

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.