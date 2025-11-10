COP30: evento focado em mudanças climáticas começa nesta segunda (10) em Belém

O presidente da COP30, André Corrêa do Lago, abriu a COP30 em Belém destacando a importância dos esforços locais na implementação das decisões tomadas no evento. Em sua fala, ele enfatizou a união entre parlamentares, governadores e tribunais no Brasil para a agenda ambiental.



