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CPI do Crime Organizado ouve Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central

Galípolo deve ser questionado sobre o Caso Master

Alerta Brasil|Do R7

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O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participou da sessão da CPI do Crime Organizado realizada nesta quarta-feira (8) em Brasília.

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