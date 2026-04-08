CPI do Crime Organizado ouve Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central
Galípolo deve ser questionado sobre o Caso Master
O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participou da sessão da CPI do Crime Organizado realizada nesta quarta-feira (8) em Brasília.
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