Justiça aceita pedido de interdição do ex-presidente FHC
Após diagnóstico de Alzheimer, um dos filhos passa a ser o curador provisório do patrimônio
O Tribunal de Justiça de São Paulo acatou um pedido dos filhos de Fernando Henrique Cardoso para a interdição do ex-presidente.
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