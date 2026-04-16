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Justiça aceita pedido de interdição do ex-presidente FHC

Após diagnóstico de Alzheimer, um dos filhos passa a ser o curador provisório do patrimônio

Alerta Brasil|Do R7

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O Tribunal de Justiça de São Paulo acatou um pedido dos filhos de Fernando Henrique Cardoso para a interdição do ex-presidente.

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