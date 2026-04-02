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Presidente Lula acompanha obras do transporte público em Salvador

Chefe do Executivo acompanha obras do transporte público na capital baiana

Alerta Brasil|Do R7

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acompanhou, nesta quinta-feira (2), as obras do transporte público em Salvador, na Bahia.

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