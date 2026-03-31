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Lula convoca reunião com primeiro escalão nesta terça (31)

Objetivo é realizar despedida e boas-vindas de ministros que irão assumir pastas

Alerta Brasil|Do R7

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou uma reunião, nesta terça-feira (31), que marca a troca de ministros de seu governo.

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