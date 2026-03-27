Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Médico fala sobre alta de Bolsonaro

Ex-presidente vai cumprir prisão domiciliar por 90 dias

Alerta Brasil|Do R7

  • Google News

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta do hospital na manhã desta quinta-feira (27).

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Jair Bolsonaro
  • brasil
  • brasilia
  • alerta-brasil

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.