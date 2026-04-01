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Homem escorrega ao tentar embarcar em trem em movimento

Funcionário conseguiu agir rápido e puxar homem, evitando acidente grave

Alerta Brasil|Do R7

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Um funcionário ferroviário na Índia impediu um grave acidente ao salvar um passageiro que quase foi arrastado para debaixo de um trem.

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