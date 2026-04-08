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"Super El Niño": fenômeno pode tornar 2026 e 2027 os anos mais quentes da história

Aumento da temperatura do Oceano Pacífico redesenha mapas climáticos no mundo inteiro

Alerta Brasil|Do R7

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Meteorologistas acreditam que um Super El Niño está por vir e que os efeitos gerados pelo fenômeno possam ser ainda mais poderosos do que os atuais.

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