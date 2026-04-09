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FAB anuncia regularização das atividades aéreas em SP

Aeroportos de Congonhas e Guarulhos retomam operações após falha operacional

Alerta Brasil|Do R7

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Na manhã desta quinta-feira (9), o espaço aéreo da cidade de São Paulo foi temporariamente fechado devido a um problema técnico.

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