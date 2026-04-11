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Estados Unidos e Irã se preparam para negociações de paz

Encontro será no Paquistão e pode dar fim à guerra no Oriente Médio

Alerta Brasil|Do R7

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O cessar-fogo anunciado entre os Estados Unidos e o Irã oferece um alívio temporário, mas enfrenta desafios. Cientista político José Paulo analisa o cenário.

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