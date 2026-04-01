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STF retoma neste mês julgamento sobre quebra de sigilo na internet

O que for definido vai valer para casos semelhantes em outras instâncias inferiores

Alerta Brasil|Do R7

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O STF (Supremo Tribunal Federal) pode concluir neste mês o julgamento de um processo sobre limites para a quebra de sigilo de usuários da internet a partir de buscas feitas em plataformas digitais.

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