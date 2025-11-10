Logo R7.com
COP30: presidente Lula volta a cobrar esforços de países no combate às mudanças climáticas

Evento focado em mudanças climáticas começa nesta segunda-feira (10) em Belém; mais de 50 mil pessoas participam

Alerta Brasil|Do R7

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou durante a abertura da COP30 em Belém do Pará nesta segunda-feira (10). Em sua fala, Lula defendeu ações ao combate às mudanças climáticas, como o Acordo de Paris e as ações que serão discutidas no evento.

