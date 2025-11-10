COP30: presidente Lula volta a cobrar esforços de países no combate às mudanças climáticas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou durante a abertura da COP30 em Belém do Pará nesta segunda-feira (10). Em sua fala, Lula defendeu ações ao combate às mudanças climáticas, como o Acordo de Paris e as ações que serão discutidas no evento.



