COP30: presidente Lula volta a cobrar esforços de países no combate às mudanças climáticas
Evento focado em mudanças climáticas começa nesta segunda-feira (10) em Belém; mais de 50 mil pessoas participam
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou durante a abertura da COP30 em Belém do Pará nesta segunda-feira (10). Em sua fala, Lula defendeu ações ao combate às mudanças climáticas, como o Acordo de Paris e as ações que serão discutidas no evento.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas