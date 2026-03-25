Médico atualiza estado de saúde de Bolsonaro

O médico do ex-presidente Jair Bolsonaro, Brasil Caiado, concedeu uma entrevista coletiva nesta quarta-feira (25) para atualizar o estado de saúde do político.



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