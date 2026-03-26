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Nova portaria inclui conteúdo de prevenção à violência na educação básica

Medida que regulamenta o projeto foi assinada pelo MEC e pelo Ministério das Mulheres

Alerta Brasil|Do R7

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O Ministério da Educação e o das Mulheres assinaram uma portaria que regulamenta a implementação do projeto "Maria da Penha vai à Escola". A iniciativa visa incluir conteúdos sobre prevenção à violência contra mulheres, crianças e adolescentes nos currículos de educação básica em todo o Brasil.

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