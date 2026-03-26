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STF julga hoje a prorrogação dos trabalhos da CPMI do INSS

Debate sobre quebra de sigilo de Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, entra na pauta

Alerta Brasil|Do R7

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A CPMI do INSS se reuniu em Brasília nesta quinta-feira (26) para decidir se prorroga ou não os trabalhos da comissão.

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