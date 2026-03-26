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Presidente da CPMI do INSS argumenta sobre requerimentos

Discurso ocorreu durante sessão da comissão nesta quinta-feira (26)

Alerta Brasil|Do R7

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Durante sessão da CPMI do INSS, o presidente da comissão, Carlos Viana, falou sobre a convocação de investigados, como o pastor Fabiano Zettel, e as restrições impostas pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

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