Presidente da CPMI do INSS argumenta sobre requerimentos

Durante sessão da CPMI do INSS, o presidente da comissão, Carlos Viana, falou sobre a convocação de investigados, como o pastor Fabiano Zettel, e as restrições impostas pelo STF (Supremo Tribunal Federal).



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