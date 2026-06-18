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Davi Alcolumbre concede entrevista coletiva

Presidente do Senado fala sobre projetos da Casa

Alerta Brasil|Do R7

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O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falou sobre os projetos da casa em entrevista coletiva nesta quinta-feira (18).

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