Denunciados encadearam ações para abolir a democracia, diz acusação da PGR Ministro do STF e relator do caso, Alexandre de Moraes iniciou a leitura do relatório às 9h48, no julgamento de Bolsonaro e aliados

Alerta Brasil|Do R7 25/03/2025 - 11h18 (Atualizado em 25/03/2025 - 11h18 ) twitter

