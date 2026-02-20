Donald Trump dá o prazo de 15 dias para acordo com Irã
Segundo presidente, 'coisas ruins' podem acontecer se o país não aceitar proposta
O presidente Donald Trump anunciou, nesta quinta-feira (19), um prazo de no máximo 15 dias para o Irã fechar um acordo com os Estados Unidos sobre o programa nuclear do país. Segundo o norte-americano, se Teerã se recusar a fazer o acordo, “coisas muito ruins” vão acontecer.
Últimas
FGC pode ser forçado a captar recursos financeiros
Rombo financeiro causado pela crise instaurada pelo Banco Master é bilionário
Polícia Rodoviária Federal divulga balanço da Operação Carnaval 2026
Ação buscou conscientizar motoristas e prevenir acidentes causados por embriaguez
PF investiga vazamento de dados na Receita Federal
Ministros do Supremo Tribunal Federal e parentes teriam sido alvo de exposição
Motorista avança em direção a mãe e dois filhos pequenos
Mulher sofreu lesões nas costas e no pescoço; motorista foi presa por suspeita de embriaguez
Tesouro reserva terá resgate 24 horas por dia
Lançamento vai ocorrer em março; investimento é mais rentável que caderneta de poupança
Descarrilamento de bonde deixa um morto e ao menos quatro feridos na Bósnia
Mulher precisou ter a perna amputada devido à gravidade dos ferimentos
Regime de Moscou intensifica controle sobre plataformas digitais
Aplicativos tinham mais de 100 milhões de usuários no país; plataforma disse que decisão é um "retrocesso"
Governo divulga dados do desmatamento na Amazônia
Números do INPE são do período de agosto de 2025 a janeiro de 2026
Alunos fogem pela janela durante incêndio em república
Caso acontece em meio a onda de protestos na principal universidade do Senegal
Polícia detalha investigação em academia após morte
Mulher morreu depois de entrar em piscina; suspeita é de intoxicação
Balões de hidrogênio explodem dentro de elevador
Duas pessoas ficaram feridas; autoridades alertam para risco de transportar objeto em locais fechados
Vaso cai do alto e homem escapa por poucos segundos
Ele foi alimentar um gato de rua e quase foi atingido pelo objeto; não se sabe o que provocou a queda
Fernando Haddad fala sobre Banco Master
Banco Central abre investigação para apurar o caso
Corretora morta em GO: delegado fala sobre força-tarefa que culminou na prisão de suspeitos
Síndico do condomínio e seu filho confessaram o crime; autoridades apuram a motivação