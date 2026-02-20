Donald Trump dá o prazo de 15 dias para acordo com Irã

O presidente Donald Trump anunciou, nesta quinta-feira (19), um prazo de no máximo 15 dias para o Irã fechar um acordo com os Estados Unidos sobre o programa nuclear do país. Segundo o norte-americano, se Teerã se recusar a fazer o acordo, “coisas muito ruins” vão acontecer.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!