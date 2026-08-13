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Carro cai em ribanceira e pega fogo nos EUA

Homem foi retirado do veículo em chamas

Alerta Brasil|Do R7

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Um homem foi resgatado de um carro em chamas nos Estados Unidos.

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