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Flagrante mostra caminhão atingindo carro em fila de pedágio; assista

Apesar do impacto, passageiros sofreram apenas ferimentos leves; polícia investiga causas

Alerta Brasil|Do R7

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Um caminhão em alta velocidade atingiu um carro parado no pedágio de uma rodovia na Índia.

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