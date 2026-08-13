Monte Etna na Europa atrai multidões de turistas
Guias recebem até 300 pedidos por dia para acompanhar grupos; voos foram cancelados na região
O Etna, vulcão ativo mais alto da Europa na Sicília, está atraindo multidões de turistas na Itália.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Acidente no RS termina com vítima em estado grave e carros destruídos
Motorista que causou colisões teria perdido controle da direção em uma curva
Menina sobrevive após cair do quinto andar de prédio
Vizinhos usaram um cobertor para tentar amortecer a queda; menina sofreu ferimentos leves
Vídeo flagra colisão de carro de mais de meio milhão de reais com poste
Dono do veículo emprestou o automóvel a um amigo para teste; ninguém se feriu
Flagrante mostra caminhão atingindo carro em fila de pedágio; assista
Apesar do impacto, passageiros sofreram apenas ferimentos leves; polícia investiga causas
Carro cai em ribanceira e pega fogo nos EUA
Homem foi retirado do veículo em chamas
Emissora é vencedora de prêmio no Prêmio no Festival Élan 2026
Peça publicitária premiada destaca trabalho dos profissionais da RECORD NEWS
Motorista desmaia ao volante e carro invade creche
Quinze crianças, que dormiam no momento da batida, ficaram feridas e foram levadas ao hospital
Acidente assustador deixa motorista ferido na Índia
Carro dirigido pela vítima caiu em poço de elevador
Felino especial volta a andar graças à criatividade de funcionários de abrigo
'Gelato' tem dificuldades de movimento, mas era muito pequeno para os equipamentos disponíveis
Retroescavadeira é roubada por homem que causa confusão pelo caminho
Placas de sinalização e um poste de iluminação foram derrubados; ele foi preso
Animal invade gramado e interrompe jogo de beisebol
Equipe de resgate foi mobilizada e jogadores ajudaram; animal foi capturadp com segurança
Bombeiros resgatam vaca que ficou presa em vala no Espírito Santo
Após a intervenção dos militares, a vaca foi levada para um local seguro e não sofreu ferimentos graves
Robô vence luta e comemora dançando na China
Depois de derrubar adversário, máquina vencedora mexeu braços e corpo; momento viralizou
Golfinho é resgatado em praia de Cabo Frio (RJ)
Animal é da espécie cachalote-mirim e tem três metros de comprimento