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Monte Etna na Europa atrai multidões de turistas

Guias recebem até 300 pedidos por dia para acompanhar grupos; voos foram cancelados na região

Alerta Brasil|Do R7

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O Etna, vulcão ativo mais alto da Europa na Sicília, está atraindo multidões de turistas na Itália.

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