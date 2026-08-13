Menina sobrevive após cair do quinto andar de prédio
Vizinhos usaram um cobertor para tentar amortecer a queda; menina sofreu ferimentos leves
Uma criança de 4 anos sobreviveu depois de cair do quinto andar de um prédio. Vizinhos foram fundamentais para salvá-la.
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