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Especialista explica diferenças e indicações das vacinas

Casos de infecções respiratórias aumentam no outono e no inverno

Alerta Brasil|Do R7

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O aumento dos casos de infecções respiratórias no Brasil tem gerado preocupações. O pediatra e infectologista Marcelo Otsuka esclarece as dúvidas sobre as vacinas.

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