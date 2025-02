'Estamos todos destroçados', afirma CEO da American Airlines ao comentar tragédia com avião nos EUA

Robert Isom, CEO da American Airlines, afirmou estar devastado com a tragédia envolvendo um avião da companhia, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (30). O executivo afirmou que uma equipe da empresa está em Washington, nos Estados Unidos, para dar apoio aos familiares e amigos das vítimas do acidente, e que atua em parceria com as autoridades locais e federais no resgate.



A aeronave comercial da American Airlines e o helicóptero militar , que colidiram na noite de quarta-feira (29) sobre o rio Potomac, levavam ao todo 67 pessoas. O voo saiu do Kansas e tinha como destino o Aeroporto Ronald Reagan , na capital americana. Até o momento, 28 corpos foram resgatados.