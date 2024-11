Exames e acordo para Mariana: como será a agenda de Lula nesta sexta

A agenda de Lula para esta sexta-feira (25) terá mais exames relacionados à queda que o presidente sofreu no banheiro do Palácio da Alvorada — como uma ressonância na cabeça. Após os testes, Lula volta ao Palácio do Planalto pela primeira vez desde o acidente para participar da assinatura de um acordo com as mineradoras envolvidas no rompimento da barragem de Mariana , em novembro de 2015.