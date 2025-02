Fábrica de fantasias que pegou fogo é uma das principais confecções para o Carnaval do Rio

A duas semanas do Carnaval, um incêndio de grandes proporções atingiu, na manhã desta quarta-feira (12), uma fábrica de fantasias e uniformes militares em Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro. O local, que nesta época do ano é totalmente voltado à produção carnavalesca, foi tomado pelas chamas por volta das 7h, quando vizinhos perceberam o fogo e acionaram o Corpo de Bombeiros.



Cerca de 90 militares, além de um grupamento aéreo, foram mobilizados para conter as chamas e realizar o resgate das vítimas. Ao menos cinco pessoas foram socorridas e encaminhadas a hospitais da região, duas delas em estado grave.



A Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro) divulgou uma nota lamentando o ocorrido. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.