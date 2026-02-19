Logo R7.com
FGC pode ser forçado a captar recursos financeiros

Rombo financeiro causado pela crise instaurada pelo Banco Master é bilionário

Alerta Brasil|Do R7

O FGC (Fundo Garantidor de Créditos) pode enfrentar pressão sobre o caixa. A preocupação está na possibilidade de captar recursos adicionais junto aos bancos e, no limite, sofrer abalos de credibilidade.

