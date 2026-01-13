Flávio Bolsonaro visita o pai na Superintendência da PF

O senador Flávio Bolsonaro conversou com a imprensa, nesta terça-feira (13), na porta da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, sobre a prisão domiciliar de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, além do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Projeto de Lei da dosimetria.



