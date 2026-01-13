Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Flávio Bolsonaro visita o pai na Superintendência da PF

Defesa do ex-presidente protocolou novo pedido de anulação da condenação

Alerta Brasil|Do R7

  • Google News

O senador Flávio Bolsonaro conversou com a imprensa, nesta terça-feira (13), na porta da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, sobre a prisão domiciliar de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, além do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Projeto de Lei da dosimetria.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • alerta-brasil
  • Flávio Bolsonaro
  • Jair Bolsonaro
  • Política

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.