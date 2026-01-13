Flávio Bolsonaro visita o pai na Superintendência da PF
Defesa do ex-presidente protocolou novo pedido de anulação da condenação
O senador Flávio Bolsonaro conversou com a imprensa, nesta terça-feira (13), na porta da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, sobre a prisão domiciliar de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, além do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Projeto de Lei da dosimetria.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Macaco-prego invade loja nos EUA e causa confusão
Três teclados ficaram completamente destruídos; animal foi capturado e devolvido ao dono
Acidente em ‘Globo da Morte’ deixa mulher ferida no Piauí
Motociclista perdeu o controle e atingiu outros veículos; vítima foi liberada após exames em hospital
Países comemoram chegada do Ano-Novo
Sydney e Melbourne lideram as comemorações de Revéillon na Austrália
Correios apresentam plano de reestruturação
Objetivo é garantir sustentabilidade financeira, modernizar operação e ampliar competitividade
Acidente com carro deixa um morto e um ferido no Rodoanel
Um carro bateu contra a proteção lateral da estrada e capotou
Balsa afunda com dezenas de turistas na Ásia
Embarcação transportava cerca de 120 pessoas e bateu em rocha durante trajeto
Fachin faz balanço dos trabalhos do STF em 2025
Judiciário vai entrar em recesso e volta aos trabalhos em janeiro
Motorista de caminhão morre após despencar de barranco na Índia
Condutor caiu na ribanceira após perder a estabilidade do veículo ao engatar a marcha ré
Ministro da Previdência detalha nova etapa da operação 'Sem Desconto'
Um dos investigados é o senador Weverton Rocha, do PDT do Maranhão
Tigre persegue e morde carro em parque de vida selvagem na China
Motorista conseguiu manter o controle e se afastar do animal em segurança; ninguém ficou ferido
Carro fica à beira do abismo e é salvo por grupo de moradores na Índia; veja o vídeo
Veículo ficou pendurado em um penhasco após derrapar na pista; apesar da cena impressionante, ninguém ficou ferido
Nevasca fora de época atinge norte dos Estados Unidos, surpreende moradores e interdita rodovias
Tempestade em pleno outono causou transtornos devido ao gelo e à neve cobrindo até 20 centímetros do solo em diversas localidades
Vereador do Rio, Carlos Bolsonaro contesta prisão do pai
Defesa do ex-presidente não apresentou um novo recurso contra a condenação na trama golpista
Bolsonaro recebe a visita dos filhos na sede da PF em Brasília
Defesa do ex-presidente não apresentou um novo recurso contra a condenação na trama golpista