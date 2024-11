'Golpe sem rosto’: clientes são enganados por corretora e perdem mais de R$ 200 mil

Clientes de uma corretora de valores denunciaram a empresa após terem o dinheiro investido bloqueado: o professor sumiu e plataforma ficou fora do ar. O grupo foi atraído por um anúncio de investimento em criptomoedas e deveria seguir à risca as instruções de um representante da plataforma para obter lucro. No fim, as vítimas perderam cerca de R$ 200 mil. Segundo o advogado delas, o caso é diferente de outros relacionados a grupos de investimentos, pois se trata de um "golpe sem rosto".