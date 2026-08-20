Homem é sequestrado e feito refém por 25 horas em SP

Um homem foi sequestrado em uma comunidade de São Paulo após ser atraído por um perfil falso em um aplicativo de relacionamento. A vítima ficou 25 horas sob ameaças antes que a polícia interviesse.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!