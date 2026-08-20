Homem é sequestrado e feito refém por 25 horas em SP
Vítima foi atraída por mulher em aplicativo de relacionamento
Um homem foi sequestrado em uma comunidade de São Paulo após ser atraído por um perfil falso em um aplicativo de relacionamento. A vítima ficou 25 horas sob ameaças antes que a polícia interviesse.
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