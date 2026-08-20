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Homem é sequestrado e feito refém por 25 horas em SP

Vítima foi atraída por mulher em aplicativo de relacionamento

Alerta Brasil|Do R7

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Um homem foi sequestrado em uma comunidade de São Paulo após ser atraído por um perfil falso em um aplicativo de relacionamento. A vítima ficou 25 horas sob ameaças antes que a polícia interviesse.

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