Incêndio em casa de repouso mata dez pessoas e deixa feridos na Espanha

Um incêndio em uma casa de repouso deixou dez mortos e vários feridos na madrugada desta sexta-feira (15), no norte da Espanha . O fogo atingiu um dos quartos da residência, que abrigava cerca de 80 idosos. Os bombeiros foram acionados e as chamas foram controladas após pelo menos duas horas de trabalho. A causa do fogo está sendo investigada.