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Lula assina adesão do RJ ao Propag e anuncia investimentos

Programa permite ampliação do prazo de pagamento das dívidas e redução dos encargos financeiros

Alerta Brasil|Do R7

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, nesta segunda-feira (22), o termo de adesão do estado do Rio de Janeiro ao Propag, programa que permite ampliação do prazo de pagamento das dívidas e redução dos encargos financeiros.

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