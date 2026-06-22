Lula assina adesão do RJ ao Propag e anuncia investimentos
Programa permite ampliação do prazo de pagamento das dívidas e redução dos encargos financeiros
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, nesta segunda-feira (22), o termo de adesão do estado do Rio de Janeiro ao Propag, programa que permite ampliação do prazo de pagamento das dívidas e redução dos encargos financeiros.
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