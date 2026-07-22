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Limites para gastos de campanha presidencial continua em R$ 133 milhões

Valor é o total dos dois turnos; recursos fazem parte do fundo especial de financiamento

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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou o limite de R$ 133 milhões para gastos em campanhas presidenciais nas eleições deste ano. Este valor abrange tanto o primeiro quanto o segundo turno das eleições. A decisão foi divulgada nesta terça-feira junto com os limites estabelecidos para outros cargos em disputa no pleito de outubro. O montante faz parte do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que distribuirá um total de R$ 4,9 bilhões entre os 30 partidos participantes.

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