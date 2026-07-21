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Insegurança alimentar: Brasil registra o menor índice de toda a série histórica

Novo relatório da FAO confirmou que o país permanece fora do Mapa da Fome

News das 19h|Do R7

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Um novo relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) aponta que o Brasil registrou o menor índice de insegurança alimentar severa desde o início dos registros. Assim, o país permanece fora do mapa global da fome. A situação mundial também melhorou nos últimos três anos.

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