Insegurança alimentar: Brasil registra o menor índice de toda a série histórica

Um novo relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) aponta que o Brasil registrou o menor índice de insegurança alimentar severa desde o início dos registros. Assim, o país permanece fora do mapa global da fome. A situação mundial também melhorou nos últimos três anos.



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