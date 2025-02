Mais de 300 pessoas trabalharam sob "frio congelante" para resgatar corpos de vítimas

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (30), John Donnelly, chefe do Departamento de Bombeiros de Washington, afirmou que a equipe de resgate enfrentou condições de “frio congelante” para resgatar os corpos das vítimas do acidente aéreo ocorrido na noite de quarta-feira (29) .



Donnelly declarou que, “apesar de todos os esforços, estamos mudando de uma operação de resgate para uma operação de recuperação” , já que a probabilidade de encontrar sobreviventes é mínima.



O avião da American Airlines , que transportava 60 passageiros e quatro tripulantes, colidiu com um helicóptero militar com três soldados em treinamento. Em uma rede social, o presidente dos EUA, Donald Trump, questionou o papel dos controladores de voo e afirmou que a tragédia poderia ter sido evitada.