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Ministério da Justiça e Segurança Pública apresenta resultados da operação ‘Última Chamada’

Objetivo é recuperar celulares roubados e furtados; desde maio, mais de 2.400 aparelhos foram retirados das prisões brasileiras

Alerta Brasil|Do R7

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O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou nesta quarta-feira (19) medidas para combater o roubo e furto de celulares no Brasil.

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