Ministro da Previdência detalha nova etapa da operação 'Sem Desconto'

Um dos investigados é o senador Weverton Rocha, do PDT do Maranhão

Alerta Brasil|Do R7

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, comentou a nova fase da operação Sem Desconto, nesta quinta-feira (18), que prendeu o secretário-executivo da pasta, Adroaldo Portal, considerado o número dois no Ministério. O senador Weverton Rocha, do PDT do Maranhão, também é alvo de buscas.

