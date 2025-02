‘Mundo inteiro vai mudar com o novo governo de Donald Trump’, analisa especialista

“Hoje é um dia histórico que abre portas para um novo mundo”, afirma Igor Lucena, doutor em economia e relações internacionais, sobre a posse de Donald Trump, em entrevista ao Alerta Brasil , nesta segunda-feira (20). Ele explica que o republicano “veio para mudar radicalmente as bases da economia americana” e, para isso, preparou um conjunto de ordens executivas que “darão poder a Trump sem precedentes”. As medidas abrangem questões relacionadas à Guerra Fria, aumento radical na produção de petróleo e gás, retirada do país do Acordo de Paris e intensificação da fiscalização de imigrantes ilegais.

“Isso terá impacto econômico, principalmente em tarifas, que devem vir escalonadas mês a mês para importações e exportações com outros países”, pontua Lucena. A recente saída do TikTok, ocorrida neste domingo (19), deve ser utilizada como estratégia de negociação com a China, segundo o especialista. “Se nas décadas de 1980 e 1990 o setor automobilístico era o aliado do governo americano na expansão do poder geopolítico, hoje essa posição pertence ao setor de tecnologia”, completa.