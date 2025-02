Neymar chega ao Brasil para assinar contrato com o Santos; assista ao momento

Neymar chegou ao Brasil na manhã desta sexta-feira (31), no aeroporto de São Roque (SP), após um voo de mais de dez horas direto de Riad, na Arábia Saudita. O jogador deixou o Al-Hilal e voltou ao país para assinar contrato com o Santos , onde deve jogar pelo menos até junho deste ano.



O retorno de Neymar ao futebol brasileiro era aguardado com muita expectativa, principalmente pela torcida santista, clube em que o atleta jogou no início da carreira e conquistou grande destaque. De São Roque, ele parte para São Paulo e, depois, para Santos, onde é esperado com festa na Vila Belmiro.