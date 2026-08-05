1,3 milhão de novos pedidos de benefícios são protocolados por mês no INSS

A presidente da comissão de direito previdenciário da OAB São Paulo, Joseane Zanardi, destacou a redução da fila do INSS, mas alertou que muitos benefícios foram indeferidos por erros.



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