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1,3 milhão de novos pedidos de benefícios são protocolados por mês no INSS

Mais de 370 mil requerimentos estão pendentes de análise atualmente

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A presidente da comissão de direito previdenciário da OAB São Paulo, Joseane Zanardi, destacou a redução da fila do INSS, mas alertou que muitos benefícios foram indeferidos por erros.

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