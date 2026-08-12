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Governo consegue destravar medidas provisórias no Congresso antes das eleições de 2026

Uma delas é a 'taxa das blusinhas', que permite zerar imposto de importação para compras de até US$ 50

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Com o início das campanhas eleitorais marcado para 16 de agosto, o Congresso Nacional intensifica suas atividades para aprovar propostas pendentes.

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